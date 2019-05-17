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Manavgat'ta yol verme kavgası cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, Hüseyin Zeki Yıldırım (28) bıçaklanarak öldürüldü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, Hüseyin Zeki Yıldırım (28) bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Y.K. (19), F.G. (20) ve M.P. (19), jandarma ekiplerince yakalandı. Kızılot Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında 07 HMB 32 plakalı otomobiliyle alışveriş yapmak için bir markete gelen Hüseyin Zeki Yıldırım, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Y.K., F.G. ve M.P. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Hüseyin Zeki Yıldırım vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 4 bıçak darbesiyle yaşamını yitirirken, Y.K., F.G. ve M.P. kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hüseyin Zeki Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri şüphelilerin Çenger Mevkii'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığını, Kızılot Mahallesi'nde oturduklarını belirledi. Jandarma ekipleri olaydan 2 saat sonra şüphelileri kaçma hazırlığı yaparken evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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