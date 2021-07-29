Manavgat’taki Orman Yangını Üç Can Aldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat’ta iki gündür devam eden orman yangınında üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar, tatil beldesi Antalya'nın 75 kmdoğusundaki Manavgat ilçesi ve çevre köylerde yangınların yayılmasına neden oldu.

Yangın nedeniyle aralarında yaralananların ya da evleri hasar görenlerin de bulunduğu yüzden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. İtfaiye görevlileri turistik tesislerin yakınlarını saran alevlerle mücadele ederken, televizyonlarda yayınlanan görüntülerde yanmış binalar ve tarlalardan kaçan kişiler görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ın 16 km kuzeydoğusundaki Kepezbeleni bölgesinin tahliyesi sırasında 82 yaşındaki bir kişinin, ilçenin 20 km doğusundaki Değirmenli'de de iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Yangınla mücadele çalışmalarına bir uçak, bir drone, 19 helikopter, yaklaşık 250 araç ve 960 personel katıldı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Yangından etkilenebilecek bölgelerde bulunan evler tahliye edildi. Yangında çok sayıda ev, ofis, çiftlik, tarım alanı, sera ve araç hasar gördü" denildi.

Yetkililer Antalya'da 18 köy ve ilçenin, komşu iller Adana ve Mersin'deyse 16 köyün daha tahliye edildiğini söyledi. Manavgat’ta da bir hastane tahliye edildi.

Türkiye'nin güney Akdeniz kıyısı, genellikle orman yangınlarına neden olan kavurucu yaz sıcağıyla biliniyor. Yetkililer, son yangınların bugüne kadarki en büyük yangın olduğunu söylüyor.

Pakdemirli, Salı gününden bu yana Türkiye'nin 81 ilinin 13'ünde 31'i kontrol altında olmak üzere 41 yangın çıktığını söyledi. Osmaniye ve Kayseri'de alevler hala kontrol altına alınamadı.

Ege Bölgesi’nin sahil beldesi Marmaris'teki bir yerleşim bölgesi yakınlarında da ayrı bir yangın devam ediyor.

Türkiye geçen hafta Karadeniz bölgesinde altı kişinin ölümüne neden olan sel baskınları da dahil olmak üzere bu yaz aşırı hava koşullarının neden olduğu bir dizi afetle mücadele ediyor.

