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"Mançalı Adam" müzikali 24 Mayıs'ta Zorlu PSM'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Hikayesi 16. yüzyılın sonlarında geçen müzikal, ilk gösteriminin ardından 25, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde de Zorlu PSM'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) bu sezon için belirlediği "idealizm" teması altında sahnelenecek son eseri "Mançalı Adam" müzikali, 24 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Mitch Leigh tarafından bestelenen, metin ve şarkı sözlerini Dale Wasserman ile Joe Darion'un kaleme aldığı, Güngör Dilmen tarafından da çevirisi yapılan müzikalin yönetmenliğini Murat Göksu üstleniyor.

Müzik sorumluluğunu ve orkestra yönetimini Hüseyin Kaya'nın yapacağı müzikalin dekor tasarımı Ferhat Karakaya'nın, kostüm tasarımı Gizem Betil'in, ışık tasarımı ise Taner Aydın'ın imzasını taşıyor.

Dünya prömiyeri ile Broadway prömiyeri 1965'de gerçekleştirilen ve 16. yüzyılın sonlarında geçen müzikalin konusu özetle şöyle:

"Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol Engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar."

Müzikalde ayrıca "Don Kişot" rolünde Suat Arıkan, Hakan Aysev ve Murat Göksu, "Sancho" rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke ve Onur Turan, "Aldonza" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben, "Hancı" rolünde Gökçe Şenyüz ve Barbaros Taştan, "Rahip" rolünde Serkan Bodur ve Ufuk Toker, "Dr. Carrasco" rolünde Can Reha Gün, "Antonia" rolünde Begüm Karacasu ve Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak rol alıyor.

"Mançalı Adam" müzikali, ilk gösteriminin ardından 25, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde de Zorlu PSM'de sahnelenecek.

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İDOB Mançalı Adam müzikal Opera Zorlu PSM

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