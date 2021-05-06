Manchester City-Chelsea: Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek

Kai Havertz ve Timo Werner ile hücum hattında etkili olan mavilerin galibiyetinde Mason Mount, N'Golo Kante ve oyuna girdikten sonra Christian Pulisic'in orta saha performansı da önemli rol oynadı. Kaleci Edouard Mendy ise rakip takımın forveti Karim Benzema'yı durdurmayı başardı.

Manchester City ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG), Manchester'da da 11 ve 63'üncü dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Tuchel, Real Madrid'in çok tehlikeli bir takım olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

"İkinci yarı daha erken gol bulabilirdik. Ama bu harika bir başarı, tüm takımı tebrik ediyorum. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Futbol tutkumu bir meslek olarak yaşama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bunu bu seviyede yaptığım ve başka bir finale kaldığım için çok memnunum."

'Yarı finalde kaybederseniz mutlu olamazsınız'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Movistar'a verdiği demeçte, Chelsea'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi ve rakiplerini kutladı.

Öğrencilerini mücadeleleri için tebrik eden Zidane, "Denedik, buraya kadar geldik. Ama yarı finalde kaybederseniz mutlu olamazsınız. Artık La Liga'ya konsantre olacağız" diye konuştu.

Tuchel tarihe geçti

Ocak ayında Frank Lampard'ın yerine Chelsea'nin başına geçen Alman çalıştırıcı Tuchel, geçtiğimiz yıl da PSG ile aynı turnuvada final oynamış ve Bayern Münih'e kaybetmişti.

Bu başarısıyla birlikte Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.