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  4. Manchester City'nin eski futbolcusu o ülkeden cumhurbaşkanı adayı gösterildi!

Manchester City'nin eski futbolcusu o ülkeden cumhurbaşkanı adayı gösterildi!

28.11.2024 13:58
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Gürcistan'da yaklaşan seçimler öncesi iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi, eskiden İngiliz ekip Manchester City'de de forma giymiş Mikheil Kavelaşvili'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. 14 Aralık'ta yapılacak seçimlerde Kalevaşvili toplumdaki 'kutuplaşmanın önüne geçmek' ve 'ülke çıkarlarını korumak' mottolarıyla cumhurbaşkanlık yarışında olacağını ifade etti.

Manchester City'nin eski futbolcusu o ülkeden cumhurbaşkanı adayı gösterildi!

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi gitgide yaklaşıyor. 14 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesi iktidardaki Gürcü Hayali Partisi beklenmedik bir adım attı. Başkent Tiflis'te toplanan Gürcü Hayali Partisi, cumhurbaşkanı adayı olarak eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili'yi gösterdi.

seçim

İKTİDARIN ADAYI KAZANACAK

Parlamentonun dün açıkladığı karara göre seçimin 14 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan İvanişvili, cumhurbaşkanın ülke tarihinde ilk kez 300 kişiden oluşan seçim kurulunca belirleneceğini ifade etti. Seçim kurulunda parlamentodan 150 milletvekilin de yer alacağını kaydeden İvanişvili, parlamentoda çoğunluğa sahip oldukları için seçimde iktidar partisinin desteklediği adayın kazanacağını savundu.

KUTUPLAŞAN TOPLUMU BİRLEŞTİRECEK

Partinin siyasi konseyinin, cumhurbaşkanı adayı olarak eski futbolcu ve milletvekilli Kaveleşavili'nin gösterilmesine karar verdiğini aktaran İvanişvili, bu kişinin başarılı bir sporcu ve siyasetçi olduğunu vurguladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi "ülkesine ihanet etmek ve anayasayı ihlal etmekle" suçlayan İvanişvili, "Mikheil Kavelaşvili'nin yabancı bir gücün değil, Gürcü devletinin ve Gürcü halkının hizmetinde olacağına ve ülkemizin ilerlemesine ve başarısına katkıda bulunacağına şüphe yoktur” dedi. Kavelaşvili ise konuşmasında Gürcistan toplumunda kutuplaşmanın arttığını işaret ederek toplumu birleştirmek ve ülke çıkarlarını korumak için çaba sarf edeceğini kaydetti.

FUTBOLCU OLARAK KARİYERİNE BAŞLADI

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'da doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitime başladı. 1990'da futbolcu olarak spor kariyerine başlayan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı. Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisi’nden milletvekilli olarak parlamentoya girdi. 2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisi’nden ayrılarak diğer milletvekillileriyle birlikte Halkın İktidarı Partisi’ni kurmuştu.

SEÇİMLERDE BİR İLK YAŞANACAK

Gürcistan Parlamentosu, cumhurbaşkanı seçiminin tarihine dün karar vermişti. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini söylemişti. Papuaşvili, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanının 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçileceğini belirterek kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını ifade etmişti. Anayasaya göre, bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerektiğini belirten Papuaşvili, adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turunun yapılacağını bildirmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti. Gürcistan Anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Gürcistan manchester city
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