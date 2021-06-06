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Manchin’den Demokratlar’ın Seçim Yasası Planına Darbe

06.06.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Senatör Joe Manchin, Senato’da seçim yasa tasarısına oy vermeyeceğini açıkladı.Bu, Demokratlar’ın uzun süredir çıkarmayı istediği seçim yasa tasarısının şimdilik bir geleceği olmadığı anlamına geliyor

Manchin’den Demokratlar’ın Seçim Yasası Planına Darbe

Demokrat Senatör Joe Manchin, Senato’da seçim yasa tasarısına oy vermeyeceğini açıkladı.

Bu, Demokratlar’ın uzun süredir çıkarmayı istediği seçim yasa tasarısının şimdilik bir geleceği olmadığı anlamına geliyor.

Senato’da 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi dağılımı nedeniyle her bir oy çok önemli.

Batı Virginia Senatörü Manchin, eyalet gazetesi Gazette-Mail’e yaptığı açıklamada oy kullanma ve seçim reformunun partizanca bir şekilde yapılması halinde bunun ülkede bölünmeyi daha da derinleştireceğini kaydetti.

Manchin, bu konuda partileri bir araya getirmemenin seçilmiş kişiler olarak korumakla yükümlü oldukları cumhuriyeti yok etme riski taşıdığını vurguladı.

Söz konusu yasa tasarısı, oy kullanmanın önündeki engelleri kaldırıyor, kampanyaların belirsiz finans sistemlerine şeffaflık getiriyor. Ayrıca eyaletlerde seçim gününden 15 gün önce oy kullanma imkanı da getiriliyor.

Demokratlar ülke genelinde bazı eyaletlerde seçmen haklarını kısıtlayıcı olarak nitelenen yasaların yürürlüğe girmesine karşılık olarak böyle bir yasayı Kongre’de kabul etmek istiyorlar.

Ancak Senato’daki Cumnuriyetçiler’in tamamı Demokratlar’ın bu yasa tasarısına karşı ve Manchin’in oyu da bu nedenle oldukça önemli.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer 21 Haziran haftasında yasa tasarısını Senato’nun gündemine getirmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak Manchin’in desteği olmadan yasa tasarısının Senato’da ilerlemesine imkan yok.

Manchin Pazar günü katıldığı televizyon programlarında da görüşünü savundu ve söz konusu yasa tasarısının ülkeyi daha da böleceğini vurguladı. Manchin’e göre Cumhuriyetçiler de bu konuda partiler üstü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu anlayacak.

Manchin, Kongre’de Anayasa Mahkemesi’nce 2013 yılında etkisi azaltılan Oy Kullanma Hakları Yasası’na odaklanılması gerektiğini ve Kongre üyelerinin enerjilerini bu konuda harcaması gerektiğini de kaydetti.

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