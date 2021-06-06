Manchin’den Demokratlar’ın Seçim Yasası Planına Darbe

Demokrat Senatör Joe Manchin, Senato’da seçim yasa tasarısına oy vermeyeceğini açıkladı.

Bu, Demokratlar’ın uzun süredir çıkarmayı istediği seçim yasa tasarısının şimdilik bir geleceği olmadığı anlamına geliyor.

Senato’da 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi dağılımı nedeniyle her bir oy çok önemli.

Batı Virginia Senatörü Manchin, eyalet gazetesi Gazette-Mail’e yaptığı açıklamada oy kullanma ve seçim reformunun partizanca bir şekilde yapılması halinde bunun ülkede bölünmeyi daha da derinleştireceğini kaydetti.

Manchin, bu konuda partileri bir araya getirmemenin seçilmiş kişiler olarak korumakla yükümlü oldukları cumhuriyeti yok etme riski taşıdığını vurguladı.

Söz konusu yasa tasarısı, oy kullanmanın önündeki engelleri kaldırıyor, kampanyaların belirsiz finans sistemlerine şeffaflık getiriyor. Ayrıca eyaletlerde seçim gününden 15 gün önce oy kullanma imkanı da getiriliyor.

Demokratlar ülke genelinde bazı eyaletlerde seçmen haklarını kısıtlayıcı olarak nitelenen yasaların yürürlüğe girmesine karşılık olarak böyle bir yasayı Kongre’de kabul etmek istiyorlar.