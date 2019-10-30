Kastamonu’nun Cide ilçesinde manda yavrusuna kurtlar saldırdı. Manda yavrusu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtlardan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Derebucağı Mevkisinde aç kalan kurtlar, yerleşim yerine kadar inerek manda yavrusuna saldırdı. Kurtların saldırısında yaralanan manda yavrusu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtların saldırısından kurtarıldı. Kurtların pençe ve diş izleriyle ağır yaralanan manda yavrusu, sahibi tarafından kesilerek güvenli bir bölgeye gömüldü.

