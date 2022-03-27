Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şifa Dedi! Manda yoğurdu faydalı mı? Manda yoğurdu neye iyi gelir? Manda yoğurdu tadı nasıl olur?

Manda yoğurdu bilinen yoğurtlardan farklıdır. Hem tat olarak hem de kıvam olarak inek yoğurdu ve keçi yoğurduna benzemez. Kendine has bir lezzeti yoğurdunu isteyen dışarıdan da alabilir ya da evinde kendi de yapabilir. Manda yoğurdu diğer yoğurtlar gibi hemen sulanmaz kendisi katı kişiliği ile bilinmektedir. Evde manda yoğurdu yapmak isteyenler veya manda yoğurdunun faydalarını merak edenler haberimize bir göz atabilir...

MANDA YOĞURDU NEYE İYİ GELİR?

Manda yoğurdu içerisinde bulunan B12 vitamini bulunmaktadır ve aynı zamanda manda yoğurdu doğal antibiyotik özelliğine sahiptir.

Manda yoğurdu çok yoğun bir kıvama sahip olduğu için doyurucu özelliği de vardır.

Manda yoğurdu aynı zamanda bir enerji deposudur. Bu sayede kişiyi gün boyu zinde ve canlı tutma özelliği vardır.

Manda yoğurdu bağırsak ve sindirim sistemini düzene sokar. Vücudu rahatlatır ve hazmı kolaylaştırır.

Manda yoğurdu içerisinde bulundurduğu çinko, B12 gibi vitaminler ile kalp sağlığını korur.

Manda yoğurdu içerisinde bulunan probiyotikler sayesinde anti kanserojen bir özelliğe de sahip. Yapılan araştırmalar, manda yoğurdunun kalın bağırsak kanser riskini önlemede yüzde 80 oranında etkili olduğu ortaya çıktı.

MANDA YOĞURDU TADI NASIL OLUR?

Camız veya camış yoğurdu olarak da bilinen manda yoğurdu her yerde bulunamayacak değişik bir lezzettir. Diğer yoğurtlara nazaran daha koyu kıvamlı, yağlı ve hoş kokuludur.

MANDA YOĞURDU NASIL YAPILIR?

Öncelikle sütü bakır tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın. Süt kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve yaklaşık 1 parmak azalana kadar pişirmeyi sürdürün. Bu azalma işlemi tamamlandığında ocağın altını kapatın ve kepçe yardımıyla sütün içindeki suyun buharlaşmasını bekleyin. Kaynattığınız sütün kyavaş yavaş soğumasını bekleyin.

Süt ılımaya başladığında ısı testi uygulayarak sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Ilıyan süte manda yoğurdu ve tuz ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi yorgan, polar veya kalın bir battaniye ile sararak evin ılık bir yerine yerleştirin ve Manda yoğurdunzuun hazır olması için 1 gece beklettin.

