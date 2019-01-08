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Mandalar, donan gölden besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. 29 yıl önce sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de en düşük sıcaklığının ölçüldüğü ilçede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu. Buz tutan yerlerden biri ise mandaların beslendikleri Kaz Gölü oldu. Mandaların kısmen donan gölün dibindeki yosunları yeme anları ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da bu yıl ise 6 Ocak'ta hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 22 dereceyi gördü. Hayatı durma noktasına getiren soğuk hava nedeniyle ağaçlar, sular, dondu. Van'a 109 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor. MANDALAR GÖLDEN BESLENİYOR Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne gelen mandalar, göle girip, tabanındaki yosunlar ile besleniyor. Hayvancılıkla uğraşan, Ahmet Beyazsu, "Hayvanlarımız her gün kendileri buraya gelebiliyor. Gölün içinde yosun var. Kış aylarında burada besleniyorlar. Mandalarımız biz olmadan da buraya gelebiliyorlar" dedi.

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