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Mandalara caz dinletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı.

Mandalara caz dinletiyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya mandalara caz müzik dinletmenin verimi arttırdığını iddia ederek, "Caz müziğin mandaları sakinleştirdiğini anlayınca ahıra ses sistemi kurarak onlara da dinletmeye başladım. Bu sayede süt verimini artırdım" dedi.
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamlayıp memleketine dönen 27 yaşındaki Adem Kaya, babasıyla omuz omuza verip, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı mandalarla kendi işini kurdu. Caz müzik dinlemeyi seven Kaya, mandalarında müzik sayesinde sakinleştiğini fark etti. Bunun üzerine ahıra ses sistemi kuran genç çiftçi, sağım ve bakımını yaptığı zamanlarda hayvanlara müzik dinleterek süt üretimini de arttırdığını söyledi.
HAYVAN DAMINA SES SİSTEMİ KURDU
Okuldan mezun olduktan sonra askerlik görevini yerine getirerek ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyleyen Kaya, yalnız kalan ailesine yardım etmek için köyünde kalmaya karar verdiğini belirtti. Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1,5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. İlk başlarda hoparlör ile dinletmeye başladım. Baktım onlar da keyif alıyorlar, ses sistemi kurdum. Dama sabah girdiğimde sağım işlemlerini, bakım işlemlerini müzik eşliğinde yapıyorum" dedi.
‘MANDALARIN SÜT VERİMİ ARTTI’
Mandaların ineklerden farklı olarak daha yabani olduklarını söyleyen Kaya, "Caz müzik ile hayvanlarımın süt veriminin arttığını gördüm. Mandalar inekler gibi uysal hayvanlar olmadığından sakinleşiyorlar. Daha doğal ve daha kaliteli ürün elde etmek için bu yola başvurdum. Şimdi kaymak, peynir ve tereyağı üretip internetten bunların satışını yapıyorum. Süt üretimi yaklaşık yüzde 10 civarı arttı. Süt verimi artmasa bile hayvanların müziği duyunca verdiği tepki beni mutlu ediyor. Müziği duyduklarında yabancı birsi gelse bile daha sakin oluyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mandalara caz dinletiyorMandalara caz dinletiyorMandalara caz dinletiyorMandalara caz dinletiyor

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