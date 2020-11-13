HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mandalina hırsızları yakalandı

Mandalina hırsızları yakalandı

13.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mandalina hırsızları yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina hırsızlığı yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi’nde bahçe yoluna bırakılan içi dolu mandalina kasalarını çalan kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina hırsızlığı yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi’nde bahçe yoluna bırakılan içi dolu mandalina kasalarını çalan kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şahısların kamyonete yükledikleri mandalinaları öncü araç eşliğinde götürdükleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahısların daha önce de Mağaracık Mahallesi’ndeki bahçeden mandalina çaldığı belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
PKK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişi böyle yakalandıPKK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişi böyle yakalandı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

THY'den 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili karar

Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Paylaşımı olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu

Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlediler

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

İmam Hatip mezunlarına yönelik sözleri büyük tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunması

Sözleri tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.