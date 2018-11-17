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Mandalina yüklü TIR devrildi, şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bariyere çarpıp devrilen mandalina yüklü TIR'ın şoförü Abdulvahap Olam (52), hayatını kaybetti.

Mandalina yüklü TIR devrildi, şoförü öldü

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bariyere çarpıp devrilen mandalina yüklü TIR'ın şoförü Abdulvahap Olam (52), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde İpekyolu’nda meydana geldi. Mersin'den yüklediği mandalinaları Irak'a götürmek için yola çıkan Abdulvahap Olam yönetimindeki 33 D 5901 plakalı TIR, Kızıltepe'de kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazada Olam, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Olam, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Olam, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olam'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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