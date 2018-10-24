Mandalinada Üretim Artıyor Gelir Artmıyor

Mandalinanın başkenti olarak bilinen İzmir’in Seferihisar ilçesinde ağaçların dalları mandalinaları taşımakta zorlanıyor. Bölgede, dünyanın en kaliteli mandalinası olarak tanımlanan satsuma türü mandalina yetiştiriliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne göre rekolte yüzde 53’lük artışla 110 bin tondan 169 bin tona yükselecek. Sadece miktarın değil, kalitenin de yüksek olması bekleniyor.

Fakat bütün bunlar, üreticinin yüzünün gülmesi anlamına gelmiyor. VOA Türkçe’ye konuşan Seferihisarlı üreticilerden Özgür Öz, “Beklediğimiz fiyatı şimdiye dek pazarda göremedik. 1 lira ila 1 lira 10 kuruş arasında bir fiyat beklentimiz vardı 70-80 kuruş bandında bulduk” dedi. Öz, ayrıca gübre, ilaç, işçilik gibi maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek “Bu sene ürünün fazla olması cebimize girecek paranın da fazla olacağı anlamına gelmiyor” diye konuştu.

“İhracat miktarı artsa da ihracat geliri değişmez”

Mandalina, Türkiye’nin narenciye ihracatında en büyük paya sahip. 2017 yılında 850 milyon doları bulan narenciye ihracatının 235 milyon doları mandalinadan geldi. Mandalina türleri içinde en fazla ihracat payı ise yaklaşık 130 milyon dolarla satsuma mandalinanın. Yaklaşık 70 ortağı bulunan Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, bu yıl ihracat miktarı artsa da ihracat gelirinin fazla değişmeyeceği düşüncesinde. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Özay, “Rekolte sadece Türkiye’de değil, bütün dünya genelinde yüksek. Bu da fiyatlara yansıyor. Herkes malını satabilmek için fiyat kırıyor. Geçen sene kilosunu 60 sente sattığımız mandalina için bu sene 40-50 sent arası bir fiyat bekliyoruz” diye konuştu.