Mandalina : Faydaları Nelerdir?

Mandalina, turunçgil familyasından olan ve yapraklarını yaz kış dökmeyen nadir meyvelerdendir. Kökeninin Çin ormanlarına dayandığı tahmin edilmektedir. Şekil olarak portakala benzer ancak daha ufak ve ince kabukludur. Tangor, satsuma, owari, ve clementine en bilinen mandalina çeşitleridir. Kış mevsiminde toplanır, seralarda yetiştirilen mandalina da yıl boyunca marketlerden temin edilebilir. Mandalinanın yaygın kullanım alanı tatlı ve dondurma sektörüdür. Bunun yanında uçucu yağ olarak parfüm ve cilt bakım ürünlerinde, oda kokularında kullanılabilir. Bir mumluk içerisine mandalina kabukları koymak, odaya egzotik mandalina kokusunun yayılmasını sağlar. Mandalinanın Kalorisi ve Besin Değeri Miktar: 100 gr Kalori (kcal): 53 Yağ (g): 0.3 Karbonhidrat (mg): 13 Protein (g): 0.8 Mandalinanın Faydaları Karbonhidrat açısından oldukça zengin olan mandalinanın içerisinde bol miktarda protein, lif, C ve E vitaminleri bulunur. Ayrıca kalsiyum, potasyum, bakır, sodyum, tiamin, piridoksin gibi mineralleri de yapısında barındırır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyucu görev görür. Nezle ve grip gibi hastalıkların semptomlarını giderir. Pek çok hastalığa şifa olduğu gibi akşam yemeklerinden sonra tüketilirse uykusuzluk probleminin önüne geçer.

Yeşil mandalinanın faydaları da turuncu mandalina kadar fazladır. Yeşil renkli olmasının sebebi hiçbir işlem görmemiş olmasıdır. Bu sebepten ötürü sağlığa birçok faydası dokunur. Tat olarak biraz ekşi ve mayhoştur ancak çok lezzetlidir. Sindirim sistemi problemlerinden soğuk algınlığı semptomlarının giderilmesine kadar pek çok hastalığın şifa kaynağıdır. Aynı zamanda mandalinanın kabuğunun faydaları da bir hayli fazladır. 1. Kanseri önler Mandalinanın içerisinde bulunan karotenoidler ve C vitamini özellikle karaciğer kanseri oluşma riskini azaltır. Hepatit C hastalarının da tüketmesi önerilen mandalina suyu, içerisinde bulunan beta kriptoksantinden dolayı karaciğer kanserinin gelişme riskini en aza indirir. Yüksek oranda içerdiği limonen, meme kanserini önlemede oldukça başarılır. Özetle anti-kanser özellikli bir meyde denilebilir. Kanserden korunmak için günde kaç tane mandalina yenmeli; günde 2-3 adet mandalina yiyerek kansere ve diğer hastalıklara karşı korunmak mümkündür. 2. Kolesterole iyi gelir Mandalina vücuttaki kolesterol üretimini sınırlayan sinefrin üretir. İçerisinde bulunan yüksek antioksidan sayesinde kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Kolesterolü oksitleyen, arter duvarlarına yapışmasına neden olan serbest radikallerle savaşır. Aynı zamanda hemiselüloz ve pektin gibi çözünebilir asitler içerir. Bu sayede bağırsaklardaki kolesterol emilimini engeller.

Kolesterol Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Kolesterol Neden Olur? Nasıl Geçer? Belirtileri Neler? 3. Kan basıncını dengeler İçerisinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum ve benzeri mineral ve bileşenleri barındırır. Arterler boyunca kan akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olarak kan basıncının normal seviyelerde olmasını sağlar. Kan basıncını dengelemek için mandalina tüketimi oldukça önemlidir ve hekimler tarafından da tavsiye edilir. 4. Kilo vermeye yardımcıdır Zengin lifli yapısıyla mideyi uzun süre tok tutma konusunda oldukça başarılı bir meyve olması sebebiyle çok mandalina yemek kilo aldırır mı diye endişelenmek gereksizdir. İştahı kesme özelliğiyle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde sıklıkla yer alır. İnsülin seviyesini düşürür ve yağ yakıcı özelliği vardır. Bunlarla birlikte bağırsaklarda hareketlenmeye sebep olarak sindirimi rahatlatır ve dışkı atılımını kolaylaştırır. 5. Saç ve cilt sağlığını korur Mandalinanın cilde faydaları bir hayli fazladır. Yüksek orandaki C vitamini içeriğiyle cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur ve serbest radikallerle savaşır. Cilt lekeleri ve güneş yanıkları üzerinde oldukça kısa sürede etki göstererek, iyileşme sürecini hızlandırır.

Mandalina, kırılgan ve yıpranmış saçlar için onarıcı etki göstererek saç sağlığına fayda sağlar. Aynı zamanda saç dökülmelerini engeller ve serbest radikallerin sebep olduğu zararları yok eder. 6. Bağışıklık sistemini güçlendirir Antioksidan deposu olması ve yüksek oranda C vitamini içermesi, mandalinayı bağışıklık sistemini koruyucu ve güçlendirici bir meyve yapar. Güçlenen bağışıklık sistemi kış aylarında sıklıkla karşılaşılan nezle, grip, soğuk algınlığı ve salgın hastalıklara karşı daha dirençli bir koruma sistemi geliştirir. Ayrıca mandalinanın anti-mikrobiyal ve anti-septik özellikleri mantar ve bakteri enfeksiyonları karşı da vücudu korur. Özellikle kış aylarında bol miktarda tüketilmesi hekimler tarafından tavsiye edilir. 7. Sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır Mandalina, toksinlerin ve istenmeyen maddelerin dışarı atılmasını sağlayan doğal bir kan temizleyicidir. Sindirim sisteminin sebep olduğu kramp ve spazmları önleyerek ağrıyı giderir ve kusmaları engeller. Aynı zamanda mide ve bağırsak sağlığını korur, bağırsak düzensizliğini önler. Mandalina ishale iyi gelir mi; sindirim sisteminde görülen pek çok probleme çözüm olduğu gibi ishal için de doğal bir şifa kaynağıdır.

Hamilelikte Mandalinanın Faydaları Tansiyonun düşüklüğünden muzdarip anne adaylarının kan damarlarının rahatlamasını ve tansiyonlarının olması gereken değerde seyretmesini sağlayan potasyum, mandalinanın içerisinde bolca bulunur. Folat ve folik asit açısından da zengin olan mandalina, doğum öncesi bebeklerin sinir tüpünün ve alyuvar hücrelerinin oluşumuna katkı sağlar. Hamilelik boyunca sindirim sistemi problemlerinden şikayetçi olanların imdadına yetişir. Mandalina Kabuğu Yemek Zararlı mı? Mandalina kabuğu yemek zararlı değildir, aksine oldukça faydalıdır. İçerisinde C vitamini ve bol miktarda antioksidan bulunduğu için hazımsızlığı gidermeden kanseri önlemeye kadar oldukça geniş bir yelpazede fayda sağlar. Öyle ki beyin tümörü olan hastaların günde 5 mandalina, 1 portakal ve 1 limon kabuğunun beraber çekilerek ve içerisine az miktarda tatlandırıcı katılarak tüketmesi önerilir. Mandalina kabuğundan yapılan çay da düzenli olarak tüketilirse kolesterolün sağlıklı seviyelerde kalması sağlanır. Mandalina çayı aynı zamanda hazımsızlık ve kabızlık sorunlarına çözüm olur ve bağırsakları temizler. Karaciğer sağlığını korumada da oldukça etkilidir.