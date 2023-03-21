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Mandalinayı sakın bu şekilde yemeyin! Apandisit riski oluşturuyor

21.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak mandalinayı çekirdeği ile birlikte tüketmek apandisit problemlere yol açabiliyor. Bu yüzden mandalina tüketirken çok dikkatli olmanız gerekli.

Mandalinayı sakın bu şekilde yemeyin! Apandisit riski oluşturuyor

Faydaları say say bitmeyen turunçgillerin başında yer alan mandalinanın çekirdeğinde büyük bir tehlike var. Mandalinanın asitli içeriği midesi hassas olanları rahatsız edebilirken, çekirdeklerinin tüketilmesi apandisit problemlere yol açabiliyor.

Beslenme ve diyet uzmanı Aybala Akkülah, mandalinanın sağlığımız üzerindeki önemli yararlarını anlatırken, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli noktalara dikkat çekti.

3 mandalina

ÇEKİRDEĞİNE DİKKAT

Çekirdeksiz türleri de olan mandalinayı tüketirken çekirdeklerinin çıkarılması gerekiyor. Akkülah'ın konu hakkında yaptığı açıklaması şöyle; 'Mandalinanın çekirdeklerinin tüketilmesi apandisit problemlere yol açabilir. Bu sebeple tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir.'

4 mandalina

Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan mandalina kalsiyum, magnezyum, çinko, potasyum gibi insan sağlığı için önemli olan mineralleri de bünyesinde barındırıyor.

B vitamini bakımından da oldukça zengin olan mandalina ayrıca vücutta DNA ve RNA oluşumunda görev alarak yeni hücrelerin oluşmasını da destekliyor.

2 mandalina

KANSERE KALKAN OLUYOR

İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanserlere karşı da koruyucu bir kalkan oluyor.

Bağışıklığı güçlendiren, eklem ve göz sağlığını destekleyen mandalina, kalpten kansere, gözden cilt sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. Yani aslında faydaları saymakla bitmiyor.

1 mandalina

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Mandalinada bolca yer alan A vitamini göz sağlığını koruyor. A vitaminin yeterli alınması başta gece körlüğü olmak üzere makula dejenerasyonu ve katarakt oluşumunu engelliyor ve geciktiriyor.

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mandalina apandisit

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