HABER

Mandela'nın torunu, dedesinin düşünce mirasını Türk halkına anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Mandela'nın torunu Ndileka Mandela: - "Türkiye'nin BRICS'e katılması faydalı olur" - "Dedem Mandela, Güney Afrikalıların gerçek bağımsızlığının Filistinlilerin özgürleşmesiyle tamamlanacağını hissederdi" - "(Türkiye'ye) Vizeye online olarak başvuruyorsunuz. Vizeye online olarak başvurulan bir ülkeyi ilk defa görüyorum"

Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Ndileka Mandela, Türkiye'nin; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS'e katılmasının faydalı olacağını belirterek "Türkiye'den öğreneceklerimiz var." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) davetiyle Türkiye'ye gelen Mandela, Hamamönü'ndeki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandela, YEE'nin, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine katkı sağladığına işaret ederek dedesinin düşünce mirasını Türk halkına anlattığını belirtti.

- İkili ilişkiler

Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini söyleyen Mandela, burada cesaret, samimiyet ve tarihi zenginliği hissettiğini kaydetti.

Vize almak için büyük uğraşlar verilmediğini anlatan Mandela, "(Türkiye'ye) Vizeye online olarak başvuruyorsunuz. Vizeye online olarak başvurulan bir ülkeyi ilk defa görüyorum." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin iyi seviyede seyrettiğini ve ilerleyeceğini dile getiren Mandela, Güney Afrikalıların Türkiye hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

Cinsiyet aktivisti olduğunu belirten Mandela, Atatürk'ün kadınların eşitliğine yönelik çabalarına değinerek şunları söyledi:

"Güney Afrikalılar, Türkiye hakkında çok az şey biliyor. Türkiye'yi cesaret verici ve samimi buluyorum. Türk insanı misafirperver. Tarih ve kültürdeki zenginliği dikkat çekici. Kapadokya'da bölgenin tarihini gözlemliyorsunuz. Anıtkabir'de Atatürk'ü de ziyaret ettik. Atatürk zamanının lideri bir cumhurbaşkanıydı. Atatürk'ün kadınların eşitliği konusundaki mücadeleleri gelecek vadetti."

- Filistin

Ülkesinin bağımsızlığını Filistin'in bağımsızlığına bağlayarak Filistin davasına dikkati çeken dedesinin hassasiyetine değinen Mandela, "Dedem Mandela, Güney Afrikalıların gerçek bağımsızlığının Filistinlilerin özgürleşmesiyle tamamlanacağını hissederdi. Şu an ailesi de aynı yol ve zihniyeti muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

- BRICS

Mandela, Güney Afrika'nın Türkiye'den öğreneceği çok şeyin olduğunu belirten Mandela, "Türkiye'nin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan) BRICS'e katılması faydalı olur." dedi.

Türkiye'nin ulaşım altyapısına dikkati çeken Mandela, "Türkiye'den öğreneceklerimiz var. Ulaşım sistemlerine bakın, feribot, metro, tren. Güney Afrika'da ise halen ağırlıklı olarak kırsal kalkınma var." diye konuştu.

PARTNER"İnanılmaz bir deneyim""İnanılmaz bir deneyim"
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandıHavalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyonÜniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ndileka Mandela

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.