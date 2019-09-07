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Mandela’nın torunu idam cezası istedi

07.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüz binlerce kadın tecavüz ve cinsel şiddetin her türlüsüne karşı kampanya başlattı.

Mandela’nın torunu idam cezası istedi

Eylemleri destekleyen Ndileka Mandela idam cezasının tekrar yürürlüğe girmesini istedi.Güney Afrika’da yüz binlerce kadın tecavüz ve cinsel şiddetin her türlüsüne karşı geniş bir siyasi kampanya başlattı. "Yetti artık! Kadınlarımız ve çocuklarımız daha iyisini hak ediyor" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde imza kampanyaları ve gösteriler düzenleniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyah devlet başkanı olan Nelson Mandela’nın torunu da kadına şiddet suçlarında idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulmasını savunanlar arasında yer alıyor. Ndileka Mandela Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi için internet üzerinde başlatılan imza kampanyasına destek verdiğini söyledi. Ndileka Mandela "Hukuk sistemimiz kadınları değil erkekleri koruyacak şekilde kurulmuş. Bunun değişmesi lazım" dedi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde en son 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana bir postanede tecavüze uğradıktan sonra vahşi bir biçimde öldürülmüştü. Ülkede tecavüz ve ev içi şiddet son derece yaygın. Ancak failler genellikle ceza almadan ya da küçük para cezalarıyla kurtuluyor. Ndileka Mandela vakaların yüzde 80'inde failin ceza almadan olayın kapatıldığı tahmininde bulundu.

"Dedemin zamanında koşullar farklıydı"

Ndileka Mandela ayrıca ülkesinde "insanların devlete karşı ayaklandığını ve Arap Baharı'na benzer türde bir Güney Afrika Baharı'nın yaşandığını" söyledi. Dedesi Nelson Mandela'nın idam cezası talebini anlayışla karşılayıp karşılamayacağı sorusuna ise "Dedem yasasızlıktan nefret ederdi" yanıtını verdi. "Dedem başka bir dönemde yaşıyordu" diyen Ndileka Mandela "Koşullar o zaman farklıydı" diye konuştu.

Geçmişte apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı mücadelede önde yer alan kadınlar da erkeklere karşı sert önlemler alınmasını savunuyor. Cape Town'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun konferans binası önünde düzenlenen bir mitingde göstericiler ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

Dünya Ekonomi Forumu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Uyinene Mrwetyana 14 yaş üzerindeki genç kızların ve kadınların yaklaşık yüzde 45'inin fiziki ya da cinsel saldırıya uğramış olduğu bir bölgede vahşi saldırıların çok sayıdaki kurbanından sadece sonuncusuydu" denildi. Dünya Ekonomik Forumu bu duruma karşı hükümetleri hareket etmeye çağırdı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da genç kadınların şiddet korkusu olmadan hayatlarının kontrolünü ellerine alabilme şansına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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