Mandela’nın torunu idam cezası istedi

Eylemleri destekleyen Ndileka Mandela idam cezasının tekrar yürürlüğe girmesini istedi.Güney Afrika’da yüz binlerce kadın tecavüz ve cinsel şiddetin her türlüsüne karşı geniş bir siyasi kampanya başlattı. "Yetti artık! Kadınlarımız ve çocuklarımız daha iyisini hak ediyor" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde imza kampanyaları ve gösteriler düzenleniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyah devlet başkanı olan Nelson Mandela’nın torunu da kadına şiddet suçlarında idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulmasını savunanlar arasında yer alıyor. Ndileka Mandela Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi için internet üzerinde başlatılan imza kampanyasına destek verdiğini söyledi. Ndileka Mandela "Hukuk sistemimiz kadınları değil erkekleri koruyacak şekilde kurulmuş. Bunun değişmesi lazım" dedi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde en son 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana bir postanede tecavüze uğradıktan sonra vahşi bir biçimde öldürülmüştü. Ülkede tecavüz ve ev içi şiddet son derece yaygın. Ancak failler genellikle ceza almadan ya da küçük para cezalarıyla kurtuluyor. Ndileka Mandela vakaların yüzde 80'inde failin ceza almadan olayın kapatıldığı tahmininde bulundu.