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Mandıra çatısına çadır çekerken düşüp yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Aksaray’da mandırasının çatısına çadır çekmek isteyen bir kişi, dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaralandı.Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş yaylasında meydana geldi.

Aksaray’da mandırasının çatısına çadır çekmek isteyen bir kişi, dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaralandı.
Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fatih K. (37) kış mevsiminin gelmesi ile birlikte mandırasının çatısına çadır çekmek istedi. Çadırı alarak mandıra çatısına çıkan Fatih K., çadırı çekerken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaralanan Fatih K., yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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