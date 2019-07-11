Mandırada buhar kazanı patladı: 1 yaralı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki mandırada buhar kazanında meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Manyas ilçesinin kırsal Çamlı Mahallesi’nde öğle saatlerinde, Kadir Mirza’ya ait mandırada süt işlenirken buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada, mandıranın duvarları yıkıldı, bir evde ve eklentilerde büyük hasar oluştu. Mandırada çalışan işçilerden Mustafa Naci İlhan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Mirza, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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