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Mandıradan çaldıkları parayla hayvancılığa yatırım yapmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki bir mandırada, kasada bulunan 200 bin lirayı çalan 3 kişi yakalandı.

Mandıradan çaldıkları parayla hayvancılığa yatırım yapmışlar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki bir mandırada, kasada bulunan 200 bin lirayı çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları parayla 7 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan alarak yatırım yaptığı ortaya çıktı.
Olay, 14 Kasım Çarşamba günü, Çal ilçesinde meydana geldi. Kapalı mandıraya penceresini kırıp giren 3 kişi, çelik kasayı parçalayarak açtı. Kasadaki 200 bin lirayı alan hırsızlar kaçtı. Mandıra sahibinin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin N.C. A.Ç. ve F.Ç. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çelik kasayı parçalamak için kullandıkları malzemeler ile 5 bin 100 lira para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3 şüphelinin mandıradan çaldıkları parayla 7 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan satın alarak yatırım yaptıkları belirlendi. Jandarma, hayvanlara el koydu.

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Mandıradan çaldıkları parayla hayvancılığa yatırım yapmışlar

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