Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın Survivor itirafı gündem oldu! Sakatlanıp elenmişti ilk kez o gerçeği açıkladı...

Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri olarak tanıdığımız Uğur Pektaş, diziden ayrıldıktan sonra Survivor'a katılmış ve birinci olmuştu. 2020 yılında tekrardan yarışmaya katılan ünlü isim sakatlık yaşayarak Survivor'dan kısa sürede ayrılmıştı.

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlendiği Gamze Özçelik'ten bir oğlu olan Pektaş'tan yıllar sonra Survivor itirafı geldi.

"KENDİMİ SAKATLAMAM GEREKİYORDU"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Pektaş, Survivor'da bilerek sakatlandığını itiraf etti. Ünlü isim "2020 yılındaki Survivor'a katılma sürecim ve ada maceram bir hayli ilginçti. Bir yandan oğlumu İstanbul’da bir başına bırakıp gitmek istemiyordum, bir yandan da oraları tekrar deneyimlemek istiyordum. Dominik’e gideceğim gece, uçağın kalkmasına 5-6 saat kala oğlum ağlamaya başlayınca neye uğradığımı şaşırdım. Onun o hâli benim için Survivor'ın gitmeden bitmesi anlamına gelmişti… Oradan dönebilmem için kendimi sakatlamam gerekiyordu. Bütün hücrelerime 'Sakatlanmam gerekiyor' emrini verdim. 10 gün içinde geri dönüp oğluma verdiğim sözü tutabildim." dedi.

"BİRÇOK İNSAN POLİS OLMAYI SEÇTİ"

Murat karakterine hayat verdiği efsane dizi Arka Sokaklar'la ilgili de şu sözleri söyledi: "Arka Sokaklar süreci bana çok değerli hediyeler verdi. Sürekli tekrar yayınlarından ve çok uzun yıllar sürmesinden dolayı insanların bilinçaltına kadar indik. İzleyenler için evlerinden biri olduk. Bize kalplerini açtılar ve bizi sevdiler. Bu sevgi çok kıymetli bence. Bize olan sevgiden dolayı birçok insan polis olmayı seçti. Dışarda karşılaştığım pek çok polisten bunu duydum.