Manevra yapan aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde manevra yapan otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S. A. (44) yönetimindeki 34 RZV 93 plakalı otomobil, Topkapı Caddesi Hilmi Eker Sokak'ta manevra yaptığı sırada evinin önünde oynayan Zeynep A'ya (3) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan kız çocuğu, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı küçük kız, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Zeynep A'nın sağlık durumunun ciddiyetine koruduğu öğrenildi.
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