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  4. Manevra yaparken altında kaldı! Korkunç anlar

Manevra yaparken altında kaldı! Korkunç anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Bir kamyonetin geriye doğru manevra yapmasıyla yolda yürüyen adam aracın altında kaldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kuşadası Sanayi Caddesi 1’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Servet S. yönetimindeki 09 ACV 944 plakalı kamyonet, sürücüsünün sokak üzerinde geriye doğru manevra yaptığı esnada Yaşar S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan adam ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar S.’yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaşanan kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde geri geri gelen kamyonetin Yaşar S.’yi çarparak altına aldığı görülüyor. (İHA)

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