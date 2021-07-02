Manevra yapmak isteyen sürücü büyük şok yaşadı! Önce arkadaşının motoruna, sonra ata çarptı

Ukrayna'nın Yaremcha kentinde bir motosikletçi grubu seyir halindeyken aralarından biri, manevra yaptığı sırada kayarak önündeki motosikletin tekerleğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek bir ata çarptı. Motosikletin ayağına çarpmasıyla yere kapaklanan at yaralandı, o anlar ise diğer bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN BACAĞI KIRILDI

Kaza yapan motorcunun bir bacağının kırıldığı, tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi. Yaralı atın ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

(İHA)

