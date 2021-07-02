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  4. Manevra yapmak isteyen sürücü büyük şok yaşadı! Önce arkadaşının motoruna, sonra ata çarptı

Manevra yapmak isteyen sürücü büyük şok yaşadı! Önce arkadaşının motoruna, sonra ata çarptı

02.07.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Yaremcha kentinde seyir halindeki motosiklet grubundan biri, manevra yaptığı sırada önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosikletçi yol kenarına savrulurken, sürüklenen motosiklet ise ata çarptı. Kaza sonucu sürücünün bacağı kırılırken, at da yaralandı.

Ukrayna'nın Yaremcha kentinde bir motosikletçi grubu seyir halindeyken aralarından biri, manevra yaptığı sırada kayarak önündeki motosikletin tekerleğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek bir ata çarptı. Motosikletin ayağına çarpmasıyla yere kapaklanan at yaralandı, o anlar ise diğer bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN BACAĞI KIRILDI

Kaza yapan motorcunun bir bacağının kırıldığı, tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi. Yaralı atın ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ukrayna
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