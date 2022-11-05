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Mangal gazından zehirlendi! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu...

05.11.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Gercüş ilçesinde ısınmak için yakılan mangaldan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan dede ile nine kurtulurken 17 yaşındaki torunları Ahmet Işık 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mangal gazından zehirlendi! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu...

Olay, 5 gün önce Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. A.I., dini nikahlı eşi F.Y. ve kendilerini ziyaret eden torunları Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz halde gördü. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Ahmet Işık’ın duran kalbi burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Ahmet Işık, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dede A.I. (88) ve eşi F.Y.'nin (73) taburcu oldukları öğrenildi. (İHA)

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