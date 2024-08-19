'Mangal' kabusu! İzmir'deki yangının çıkış nedeniydi... Şimdi herkes bu görüntüyü paylaşıyor: Bir yıl önce böyle başlamıştı

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken; Çanakkale, Muğla, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanından zaman zaman alevler yükseliyor. Özellikler İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve adeta İzmir'i esir almıştı.

KARŞIYAKA'DAKİ YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ YİNE MANGAL

15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Yamanlar Dağı mevkiinde, saat 21.10 sıralarında başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerled, ev ve iş yerlerine ulaştı.

4 günde kontrol altına alınan yangınlarda birçok yapı ve iş yeri zarar gördü.

Yangının ise mangal ateşinden çıktığı açıklandı.

AKILLARA DEMİRCİ KÖYÜ'NÜ YAKAN YANGIN GELDİ

Bu bulgudan sonra akıllara, tam bir yıl önce temmuz ayında yine İzmir'de Urla ilçesi Demirci köyünde yaşanan yangın geldi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Demirci köyünde ormanlık alanda mangal yakan arkadaşların ateşi ters rüzgarla birlikte ormana yayılmış, o anlar ise kameralara yansımıştı.

Bölgede yapılan çalışmalarda mangal yakmaları sonucu yangını çıkardıkları iddiasıyla T.Ş ve E.T. adlı 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.