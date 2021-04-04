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  4. Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

04.04.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntülerde alevlerin boyları tedirgin etti.

Yangın saat 22.15’te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.
Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Alevlerin boyu geceyi aydınlattı
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çatı katındaki alevlerin boylarının korkuttuğu görüldü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak.

Mangal keyfi kötü bitti...Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı

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