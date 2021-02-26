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Mangal yaparken 2 katlı evini yaktı

26.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Mangal yaparken 2 katlı evini yaktı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde mangal yapılan 2 katlı ahşap bina yandı.Alınan bilgiye göre, Hacıkebir köyünde 2 katlı evinin alt katında mangal yapan Halil Kazan’ın ateşi kontrol edememesi sonucu yangın çıktı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde mangal yapılan 2 katlı ahşap bina yandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıkebir köyünde 2 katlı evinin alt katında mangal yapan Halil Kazan’ın ateşi kontrol edememesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldığı yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Binanın ahşap olması nedeniyle kepçe ile müdahale edilerek yangının söndürülmesi sağlandı. Kullanılmayan 2 katlı ahşap evinde mangal yapan Halil Kazan’ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

Mangal yaparken 2 katlı evini yaktı

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