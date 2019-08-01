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Mangala dökülen jel parladı; baba- kız yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, alev alması için mangala dökülen jelin parlaması sonucu Hasan Kılınç ile kızı Öykü Kılınç (4), yaralandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, alev alması için mangala dökülen jelin parlaması sonucu Hasan Kılınç ile kızı Öykü Kılınç (4), yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Öykü, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Olay, ilçeye bağlı Danişment köyü sahilindeki Çimen Sitesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahile giden Hasan Kılınç, yazlığın bahçesinde mangal yakmak için ateşe mangal jeli döktü. Jelin aniden parlaması sonucu Hasan Kılınç ve yanındaki kızı Öykü, yaralandı. Baba- kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kılınç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan Öykü Kılınç ise ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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