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Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

ADANA'da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Fatih Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife 'kartalbaşı' adını verdi.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Fatih Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife 'kartalbaşı' adını verdi. Cavlak, turistlerin yanı sıra aralarında İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li askerlerin de bulunduğu dana steak sevenlerin, kartalbaşına daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti. Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'nde ‘lezzet sokak’ olarak da anılan 1000 Sokak’ta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, bir porsiyon kartalbaşının özel üretilmiş kalın şişte 900 gram ağırlığında 3 parça halinde sunuyor. Bu sunumu kendi damak tadına göre hazırladığını belirten Cavlak, lezzet peşinde koşanların mutlaka lokantasına gelerek bu lezzeti tattığını kaydetti. Cavlak, "Tikeler büyük oldukça hoşuma gidiyor. Isırdığım zaman tüm suyu ağzıma, çeneme kadar gidiyor. Ağzınızda dağılan su zaten lezzeti veren. Küçük parçalarla et olmuyor, kuruyor. Kauçuk gibi geliyor. Suyu kuruduğu zaman et yenmez" dedi. AMERİKALILAR'IN YEDİKÇE YİYESİ GELİYOR Siirt'ten getirttikleri koyunların sırt tarafından elde edilen et ve yağlarla kartalbaşının hazırladığını kaydeden Cavlak, lezzetin detaylarını şöyle anlattı: "Siirt'in koyunları etli ve yağını toparlamış olduğu için bu hayvanları tercih ediyorum. Pişirirken et kendi yağıyla kavruluyor. Ateş düşük olmalı ki içine kadar işlemeli. Pişirim süresi 30-45 dakika sürüyor. Adana'da bu büyüklükte et pişirilmiyor. Merak edenler geliyor, pişirme aşamasını da ilgiyle izliyor. Çekimler yapıyorlar. Porsiyonu 900 gram olduğu için yemekte biraz zorlanıyorlar tabi. İncirlik Hava Üssü'nden gelen ABD'li asker çok fazla. Onlar için dana biftek bulunduruyorum ama onlar kartal başını yedikçe yiyesi geliyor. Zaten onların kültüründe küçük değil büyük et var. Dananın her ne kadar daha sağlıklı olduğu söylense de koyun eti daha lezzetli." Cavlak, 3 parçadan oluşan 900 gramlık kartalbaşı şişinin 120 TL'ye satıldığını sözlerine ekledi.

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