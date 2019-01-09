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Mangaldan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’IN Besni ilçesi’nde, ısındığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Alış hastaneye kaldırıldı.

Mangaldan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’IN Besni ilçesi’nde, ısındığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Alış hastaneye kaldırıldı.
Olay Cırıt Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait bakkal dükkanında ısınmak için mangal yakan Emine Alış, karbonmonoksit gazından zehirlenerek fenalaştı. Komşu esnaflar durumu fark ederek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanes'ine götürülen Alış tedaviye alındı.

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Mangaldan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldıMangaldan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

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