HABER

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde konakladıkları çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile komşuları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için geçen Cuma günü Karataş ilçesine gitti.

Adana’nın Karataş ilçesinde konakladıkları çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile komşuları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için geçen Cuma günü Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları dün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde yapılan aramalar sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından dün 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Aileler bugün sabah saatlerinden itibaren cenazeleri teşhis etmek ve teslim almak üzere geldikleri Ali Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü.
Yapılan otopsinin ardından aynı aileden hayatını kaybeden Habip Toplaruğurlu, Murat Toplaruğurlu, Yusuf Toplaruğurlu ve komşuları Ali Turan’ın cenazesi aileleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı’na götürülürken, Zekeriya Kılınççı’nın cenazesi de Akkapı Mezarlığı’na götürüldü.

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.