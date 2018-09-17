Mangkhut Tayfunu Çin'de de can aldı

Şiddetli yağmur nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları aksıyor.Mangkhut Tayfunu'nun etkisi altına aldığı Filipinler'de afetzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar çamur ve moloz yığınları arasından onlarca ceset çıkarıldı. Şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması maden işçilerinin bulunduğu bir barınağın çamur, kaya ve sökülen ağaç yığınlarının altında kalmasına yol açmıştı.
Filipinlerin kuzeyindeki Benguet vilayetinin başkent Manila'ya 200 kilometre mesafedeki İtogon şehrinin Belediye Başkanı Victorio Palangdan binada tahminen 40 ila 50 kişinin bulunduğunu ve kazazedelerden umudun kesildiğini söyledi. Palangdan bütün cesetlere ulaşana kadar yıkıntı kaldırma çalışmalarının süreceğini belirtti.
Çin'de en az dört ölü
Hükümet Mangkhut tayfununun şimdiye kadar Filipinler'de en az 58 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini, kayıp sayısının da 49 olduğunu duyurdu. Tayfunun Çin'de de en az dört can aldığı öğrenildi. Çin afet yardım teşkilatından yapılan açıklamada Guangdong vilayetinde ağır hasara yol açan tayfun sırasında ağaçların köklerinden söküldüğü ve bazı binaların çöktüğü belirtildi. Şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle tehlike alarmının kaldırılmadığı vilayette okullar tatil edildi.
DW,dpa,afp/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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