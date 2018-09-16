Mangkhut Tayfunu Çin’de Etkili Oluyor

Mangkhut Tayfunu Filipinler’in kuzeyini vurduktan sonra şimdi de Çin’in güneyinde etkisini gösteriyor.

Tayfun nedeniyle Filipinler'de 64 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca kişinin de toprak kaymaları nedeniyle toprak altında kalmasından endişe ediliyor.

Çin’in güneyindeki Guandong eyaletinde yaklşaşık 2.5 milyon kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

50 bin balıkçı teknesine de limanlara geri dön çağrısı yapıldı.

Tayfun, Guangdong eyaletindeki Taishan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Rüzgarın hızı saatte 162 km’yi buldu. Shenzhen’de bir oteli sel sularının bastığı belirtiliyor.

Bölgedeki limanlar, petrol rafinerileri ve fabrikalar kapatıldı. Yetkililer elektriklerin de güvenlik amacıyla kontrollü şekilde kesileceğini belirtti.

Hong Kong da Mangkhut’dan etkileniyor.

Hong Kong Güvenlik Bakanı bölge halkına en kötüsüne hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Hong Kong Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar iptal oldu. On binlerce yolcu iptallerden etkilendi.

Rüzgar hızı saatte 200 kilometreyi geçen tropik fırtına Mangkhut, Atlas Okyanusu’nda oluşan 5’inci yani en güçlü kategorideki kasırgalarla eş değer. Mangkut bu yıl bölgeyi vuran en güçlü fırtına.

