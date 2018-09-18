Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, Mangkhut tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Tayfun, Filipinler’i yıktı geçti

1 / 22 Tayfunda halen 55 kişinin kayıp olduğu, 35'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

2 / 22 Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.

3 / 22 İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı iki gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

4 / 22 Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

5 / 22

6 / 22

7 / 22

8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22