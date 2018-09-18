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Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen cumartesi etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 74'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mangkhut tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Tayfun, Filipinler’i yıktı geçti

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Tayfunda halen 55 kişinin kayıp olduğu, 35'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.
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İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı iki gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.
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Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.
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Mangkhut Tayfunu Filipinler

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