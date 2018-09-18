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Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut nedeniyle bölgede tedirgin bekleyiş devam ediyor. Yayılan görüntülerde şiddetli tayfun tüm kenti yıkıp geçerken, gökdelenlerin camlarını da paramparça ettiği görüldü.

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut nedeniyle bölgede tedirgin bekleyiş devam ediyor. Kenti yerle bir eden Mangkhut Tayfunu, yerleşim yerlerinde bulunan gökdelenlerin camlarını da paramparça etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan camlar, tehlikelere neden oldu. Verilen bilgilere göre tayfun nedeniyle şimdiye kadar 66'dan fazla insan hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Gökdelen Mangkhut Tayfunu çin

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