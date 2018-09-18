Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut nedeniyle bölgede tedirgin bekleyiş devam ediyor. Kenti yerle bir eden Mangkhut Tayfunu, yerleşim yerlerinde bulunan gökdelenlerin camlarını da paramparça etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan camlar, tehlikelere neden oldu. Verilen bilgilere göre tayfun nedeniyle şimdiye kadar 66'dan fazla insan hayatını kaybetti.

