Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor! Korkunç haberler geliyor

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut (Şancu) nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Hong Kong ve Makau özel idari bölgeleri ile güneydeki Guangdong ve civar eyaletlerinde etkili olan bu yılın 22. tayfunu Mangkhut nedeniyle Guangdong'da 4 kişi hayatını kaybetti.
Saatte 165 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen tayfun nedeniyle Makau'da 18, Hong Kong'da 213 kişi yaralandı. Guangdong'da 2,5 milyon kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Tayfun nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferleri ile uzun mesafe otobüs yolculukları durduruldu. Ayrıca birçok evde tayfun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Etkili olduğu yerde ağaçları, kaldırımları, çatıları söken tayfun nedeniyle Guangdong ve Haynan eyaletleri ile Hong Kong bölgesinde eğitime ara verildi, iş yerleri kapatıldı.
Öte yandan, Çin devlet şirketi China General Nuclear Power Corp. ülkenin güneyinde bulunan 18 nükleer reaktörün tayfundan etkilenmediğini ve güvenli şekilde çalışmasını sürdürdüğünü açıkladı.
FİLİPİNLERİ DE VURDU
Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e çıktı.
Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Abayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti.
Şinhua'nın haberine göre, Filipinler'in Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı. Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kaynak: AA
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