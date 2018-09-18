Mangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor

Bu rakamın artmasından endişe ediliyor.Filipinler'in kuzeyi ve Çin'in güneyini etkisi altına alan Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Filipinler'i oluşturan adalardan en büyüğü olan Luzon'da ölenlerin sayısı 65 olarak açıklanırken, Çin'in Guangdong eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Itogon kentinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması maden işçilerinin bulunduğu bir barınağın çamur, kaya ve sökülen ağaç yığınlarının altında kalmasına neden oldu. Arama çalışmaları kürek ve çıplak elle yapılırken, enkaz altındaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri cansız bedenlerden teşhisi yapılanların isimlerinin yazıldığı beyaz bir tahtanın başında bekliyor.

Itogon Belediye Başkanı Victorio Palangdan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oradaki insanların, belki de yüzde 99'unun çoktan ölmüş olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Palangdan daha önce enkaz altında 40 ila 50 kişi bulunduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.