HABER

Mangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor

18.09.2018 01:21 | Son Güncelleme

Filipinler’in kuzeyi ve Çin’in güneyini etkisi altına alan Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 69’u buldu.

Mangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor

Bu rakamın artmasından endişe ediliyor.Filipinler'in kuzeyi ve Çin'in güneyini etkisi altına alan Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Filipinler'i oluşturan adalardan en büyüğü olan Luzon'da ölenlerin sayısı 65 olarak açıklanırken, Çin'in Guangdong eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Itogon kentinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması maden işçilerinin bulunduğu bir barınağın çamur, kaya ve sökülen ağaç yığınlarının altında kalmasına neden oldu. Arama çalışmaları kürek ve çıplak elle yapılırken, enkaz altındaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri cansız bedenlerden teşhisi yapılanların isimlerinin yazıldığı beyaz bir tahtanın başında bekliyor.

Itogon Belediye Başkanı Victorio Palangdan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oradaki insanların, belki de yüzde 99'unun çoktan ölmüş olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Palangdan daha önce enkaz altında 40 ila 50 kişi bulunduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.

Mangkhut tayfunu nedeniyle Filipinler'de evlerinden tahliye edilen 155 binden fazla insan afet merkezlerindeki barınaklarda kalıyor. Tayfun Luzon'un kuzeyinde tarıma da büyük zarar verdi. Ülkenin pirinç ve mısır üretiminin büyük kısmının yapıldığı bölgede tarlalar çamurlu sel suları altında kaldı, ürünler hasat dönemine bir ay kala yok oldu.

Tayfunun ağaçları kökünden söktüğü, caddelerin çamur ve enkaz altında kaldığı Hong Kong'da Pazartesi günü geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı. Toplamda 300'den fazla insanın yaralandğı Hong Kong'da otobüs servisleri iptal edildi. Vatandaşlar trenle işyerlerine gitmeye çalışıyor. Hong Kong'da okullar da Salı gününe kadar tatil edildi.

AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
ABD Gelecek Yıl Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine DüşürdüABD Gelecek Yıl Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine Düşürdü
Lazkiye’ye Füze Saldırısı Lazkiye’ye Füze Saldırısı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

İlginizi Çekebilir

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat sağlandı

Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.