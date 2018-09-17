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Mangkhut Tayfunu’nda Ölü Sayısı Yükseliyor

17.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya’da etkili olan Mangkhut Tayfunu yüzünden Filipinler’de onlarca kişi toprak kaymaları yüzünden toprak altında kaldı

Mangkhut Tayfunu’nda Ölü Sayısı Yükseliyor

Güneydoğu Asya’da etkili olan Mangkhut Tayfunu yüzünden Filipinler’de onlarca kişi toprak kaymaları yüzünden toprak altında kaldı.

Bir belediye başkanı, arama çalışmaları devam etse de bu kişilerin muhtemelen hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Tayfundan en çok etkilenen Benguet bölgesindeki Itogon kentinin belediye başkanı Victorio Palangdan, 40 ila 50 madencinin sığındığının tahmin edildiği bir kilisenin ortaya çıkarıldığını ancak bu kişilerin tümünün “yüzde 99” ihtimalle yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Mangkhut Filipinler’de 65, Çin’de de 4 can almıştı. Tayfun iç kesimlere doğru ilerledikçe hızı tropikal fırtına seviyesine düştü.

Yüzlerce kurtarma görevlisiyle yürütülen arama çalışmalarına polis ve askerler de katılıyor. Kayıpların yakınları da kenarda üzüntüyle bekliyor, dua ediyor.

Cesetler siyah torbaların içinde yan yana duruyor, kimlikleri teşhis edilenler akrabaları tarafından götürülüyor.

Mangkhut haftanın ilk gününde Çin’in güney kıyılarında ve Guangdong, Guangxi ve Hainan bölgelerinde hala etkili oluyor. Yağış ve şiddetli rüzgarların Salı gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hong Kong Gözlemivi, hızı saatte 195 kilometreye ulaşan Mangkhut’un 1979’dan bu yana kenti vuran en şiddetli fırtına olduğunu açıkladı.

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