‘Mangolarımı Yedi’ Diye Rakunu Diri Diri Yaktı

88 yaşındaki bir Floridalı, mangolarını yediğini söylediği bir rakunu kafese kapattıktan sonra diri diri yaktı.

Florida’da yerel bir televizyona demeç veren Ezra James, kafesteki rakunun üzerine benzin döküp yaktığını söyledi. James, mangolarını yemekle suçladığı rakunun kendisine kuduz bulaştırmasından korktuğunu da söyledi. James, Orlando’nun 120 kilometre güneydoğusundaki Palm Bay adlı kıyı kasabasında yaşıyor.

Bir komşunun polisi araması üzerine olay yerine gelen polis, diri diri yanan rakunun acı çekmesini önlemek için tabancayla vurmak zorunda kaldı. Yetkililer, çevre ev ve bahçelere giren vahşi hayvanların normalde tuzakla yakalandıktan sonra ya serbest bırakıldığını ya da zorunlu kaldıkları durumda ilaçla uyutulduğunu söyledi.

Tutuklanan James, 2 bin dolar kefalet ödemesinin ardından serbest bırakıldı, ancak hayvanlara eziyetten yargılanacak.

