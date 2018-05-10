27 yaşında emekli oldu!

Maniac, aktif profesyonel oyunculuk kariyerinin son maçına 4 Mayıs 2018 günü Kazakistan temsilcisi AVANGAR karşısında çıktı. 3 haritalık seride 30 öldürme 49 ölümlük bir performans sergileyen oyuncu, beklenenin altında bir performansa imza atmıştı. Bu maçtan kısa bir süre sonra bir veda metni yayınlayarak profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.
Counter Strike’a kendisine öğrettiği ve kattığı şeyler için teşekkür eden Maniac, birçok kıtaya seyahat imkanı elde etme şansına sahip olduğu için, oyuncusundan analistine, koçundan yöneticisine birçok insanla tanışma fırsatı verdiği için çok mutlu olduğuınu dile getirdi. Profesyonel bir oyuncu olmayı, bir rüyanın gerçekleşmesi olarak tanımlayan Maniac, oyuna çok zamanını harcadığını ancak verdiği zamanın karşılığını her zaman aldığını dile getirdi.
Oldukça duygusal bir veda yazını yayınlayan Mathieu Maniac Quiquerez sözlerini "kesinlikle özleyeceğim" diyerek noktaladı.
27 yaşındaki Maniac, son 15 aydır Avrupa ekibi LDLC ekibinde yer alıyordu.
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