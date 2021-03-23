Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyor? 

Manifesto, yeminli ifade ya da imzalı bildiri sözcüğünden alındı. Çoğunlukla doğası gereği politik ya da sanatsal olan manifesto, bir bireyin yaşam duruşunu sergileyebilir. Sanat manifestosu, felsefi manifesto, siyasi manifesto, bağımsızlık bildirgesi, kişisel ve kurumsal manifesto olmak üzere birçok çeşitte manifesto yer alır. Sanat tarihinde Sürrealizm Manifestosu, Yenibütün Şiir Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu gibi örnekleri vardır.

MANİFESTO NE DEMEK?

Bildiri Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca da manifeste “yeminli ifade ya da imzalı bildiri sözcüğünden alındı. Latince manifestum ‘’el basılmış şey’’ sözcüğünden türedi. Daha çok bildiri anlamında ya da Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve hedeflerinin açıklanmasında kullanılır. Öte yandan, terim olarak, bir yük gemisinde yer alan ticaret mallarını simgeleyen ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bir bildiridir.