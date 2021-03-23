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Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyor?  

23.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla gündeme gelen ‘Manifesto’ kelimesinin TDK’ye birçok farklı anlatımı vardır. Genel olarak bildiri anlamını taşıyan ve birçok farklı alanlarda kullanılan manifesto, İtalyanca, Fransızca ve Latince bir sözcüktür…

Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyor?  

Manifesto, yeminli ifade ya da imzalı bildiri sözcüğünden alındı. Çoğunlukla doğası gereği politik ya da sanatsal olan manifesto, bir bireyin yaşam duruşunu sergileyebilir. Sanat manifestosu, felsefi manifesto, siyasi manifesto, bağımsızlık bildirgesi, kişisel ve kurumsal manifesto olmak üzere birçok çeşitte manifesto yer alır. Sanat tarihinde Sürrealizm Manifestosu, Yenibütün Şiir Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu gibi örnekleri vardır.

MANİFESTO NE DEMEK?

  1. Bildiri

  2. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste

  3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca da manifeste “yeminli ifade ya da imzalı bildiri sözcüğünden alındı. Latince manifestum ‘’el basılmış şey’’ sözcüğünden türedi. Daha çok bildiri anlamında ya da Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve hedeflerinin açıklanmasında kullanılır. Öte yandan, terim olarak, bir yük gemisinde yer alan ticaret mallarını simgeleyen ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bir bildiridir.

Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyorr

MANİFESTO NE DEMEK?

Latinceden dilimize geçen manifestonun iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir. Bu kelime aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak kullanılıyor. Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.

Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan “muhtıra” kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır.

AK PARTİ’NİN 2023 MANİFESTOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu yayınlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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