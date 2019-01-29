MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağı programda seçim şarkıları ve sloganlar tanıtılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak manifesto ile aday tanıtımı ve kampanyanın yapılacağı programın hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti tarafından 2019 yerel seçimleri için "2023 Vizyonu" ve "Gönül Belediyeciliği" vizyonu teması ile oluşturulan manifestoda, "Komşuluk ilişkilerini yaşatan, çevreye duyarlı, güvenli ve akıllı şehirler" hedeflerinin yanı sıra "Şeffaf Belediyecilik" vurgusu da yapılacak.

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda hayvan haklarının yanı sıra sıfır atık projesi kampanyasına da yer verilecek. Seçim kampanyası süresince çevreci hassasiyetlerle çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak günü Ankara Spor Salonu'na girdiği esnada yerel seçimlere yönelik hazırlanan yeni seçim şarkısıyla salondakileri selamladıktan sonra AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlanan manifestosunu ve yeni sloganlarını açıklayacak.