'ABD Başkanlarının yarısının akıl sağlığı yerinde değildi!' Peki Trump?

1776 yazında Amerikan iç savaşı asilerin aleyhinde ilerliyordu ve George Washington, bir İngiliz askerine kendisini öldürtmeye çalıştı.

Biyografi yazarı Ron Chernow'a göre, milisleri Manhattan'da kaçarken 44 yaşındaki komutan akli dengesini yitirmek üzereydi. ABD'nin ilk başkanı olacak olan Washington'ı komutanları ve yardımcıları engelledi. Daha sonra, generallerinden biri olan Nathanael Greene, komutanının çok sıkkın olduğunu ve yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğini söyledi.

Bu örnek, en büyük liderlerin bile baskı altında duygusal çöküntü yaşayabileceğini gösteriyor.

Sonraki 250 yıl boyunca, halefleri de benzer sınavlara maruz kaldı.

Son olarak Başkan Trump da göreve başladığından beri, psikolojik durumuyla ilgili iddialar her taraftan tepkilere yol açıyor. Öyle ki, psikiyatriste gitmesi gerektiği yönünde yayınlar yapıldı.

Bu yayınlardan bazılarının başlıkları şöyleydi: Donald Trump'ın tehlikeli durumu, 27 Psikiyatr ve akıl sağlığı uzmanı başkanı inceliyor, Nükleer çılgınlık ve Donald Trump'ın aklı, Açık ve mevcut tehlike, Donald Trump döneminde narsisizm.