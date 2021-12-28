Manipülasyon İddiasıyla 21 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aralarında siyasetçi, ekonomist, gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarının yer aldığı 21 kişi hakkında sosyal medya üzerinden manipülasyon yapma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

BDDK suç duyurusunu, ‘‘Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz’’ şeklinde yazılan Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesine dayandırdı

Suç duyurusunda bulunulan 21 kişi arasında kimler var?

Hakkında suç duyurusu bulunan isimler arasında biri 1987-1993 yılları arasında görev yapan Rüştü Saraçoğlu diğeri AKP’nin çalıştığı ikinci guvernör olan ve şu sıralarda İyi Parti Ankara milletvekili olan Durmuş Yılmaz olmak üzere iki eski Merkez Bankası Başkanı da bulunuyor.

Yılmaz ve Saraçoğlu dışında gazeteciler Mustafa Sönmez, Emin Çapa, Alican Uludağ, Şeref Oğuz, Erk Acarer ile ekonomistler Güldem Atabay, Okan Aybar, Şelçuk Geçer, akademisyen İzzet Özgenç ve siyasetçi Mehmet Aslan da BDDK’nın suç duyurusuna muhatap oldular.

Bu isimler arasında başka sosyal medya kullanıcıları Ali Yıldız, Yasemin İlber, Mehmet Şerif Altun, Ahmet Altay, @GizliArsivYDK06, @aslanamca2021, @AGARIKLAB, @DummiesEconomy, @suigenerisfemin, canane3347 @Grilim5@tugbaonbsi de yer aldı.

Geçer: ‘‘Küçük yatırımcı zarara uğratıldı mı bunu anlamak için suç duyurusunda bulunacağım’’

Kendisini finansal ekonomist olarak tanımlayan Selçuk Geçer, 559 bin abonesi bulunan Youtube hesabından bugün yaptığı açıklamada kendisinin de BDDK hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Geçer, ‘‘Bu suç duyurusu ile kalmasın mutlaka soruşturma başlatılsın. Ama ne yapıyor BDDK manipülasyon iddiası ile suç duyurusunda bulunamıyor. Ben onların yerine suç duyurusunda bulunacağım. Neden mi? Bu halkın ne şekilde çarpıldığının araştırılması için. Bu süreçte çok ciddi sayıda insan zarara uğratıldı. Bu ülkede küçük yatırımcı zarara uğratıldı mı uğratılmadı mı? Bunu anlamak için suç duyurusunda bulunacağım. Savcıları göreve davet edeceğim. Meydan boş değil. İçeriden haber alan yoksa sorun yok. Manipülasyonu ben yaptıysam idam cezası yok ama ben idamı kabul ediyorum. Cezamı çekmeye de hazırım. 20-21 Aralık akşamı ne oldu BDDK çık, açıkla. Operasyon olsa da olmasa da dolar kuru çok hızla 10 liradan 18 liraya yükseldi, ondan çok daha hızlı olarak 18 liradan 11 liraya düştü. Bu kadar sert bir hareket varsa BDDK gibi kurumların araştırma zorunluğu vardır. Yukarı çıkarken kim aldı, aşağı inerken kim sattı?’’ dedi.

Çapa: ‘‘Dava açılırsa iki gün boyunca döviz piyasasındaki kayıtların ibra edilmesini isteyeceğim’’

Halk TV’de Barış Terkoğlu ve Şirin Payzın ile yaptığı ‘‘Sözüm Var’’ programında kendi durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Emin Çapa ise BDDK’nın suç duyurusunda bulunması ile hükümetin erken seçime gitme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Çapa, ‘‘Üç olasılık var. Bir, Sayıştay raporu üzerinden Ziraat-Demirören kredilerini konuştuk. İki, kamu bankalarının satış yaptığını anlatmam. Üç, tedbirlerden değil, döviz satışından dolar düşüyor demem. Dava açılırsa söyleyeceğim şey şu olacak. Ben o iki gün boyunca döviz piyasasındaki kayıtların mahkemeye ibra edilmesini isteyeceğim. Resmi kayıtlarda var. Kimler alım satım yaptılar bunlar ibraz edilsin ki kimler manipülasyon yapmış o anlaşılsın. Manipülasyonun dik alasını 2,62’den itibaren TL’ye güvenin diyen Erdoğan yapmıştır’’ dedi.

Ekonomist Okan Aybar ise bazı gazetelerin kendilerini manipülatör olarak ilan etmesinin suç olduğunu söyledi.

Merkez Bankası eski başkanlarından Rüştü Saraçoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Hakkımda BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu hakkında bir tweet attığı haberleri dolaşıyor. Ben TCMB'den 1993'te ayrıldım. 1999 dan beri emekliyim. Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

