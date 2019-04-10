Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün göreve başladı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mazbatasını alarak görevine başladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden başkanlığa seçilen Ergün, Manisa Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu üyelerinden mazbatasını aldı.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, 3. kez Manisa'ya hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Tabii ilk defa bu töreni yapmıyoruz. 2009'da bunu yaşadık. 2014'te ilk defa büyükşehir belediye başkanı olarak Manisalıların beni bu göreve seçmesi sonrası 10 yılı geride bıraktık. 31 Mart'ta yapılan seçimler sonrasında Manisa tarihinde ilk defa arka arkaya 3 defa seçim kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Başkan Ergün, mazbatasını aldıktan sonra törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Ergün'ün eşi Şeyda Ergün ve kızları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP ve AK Parti il başkanları, partilerin ilçe başkanları ve kadın kolları teşkilatları, bazı mahalle muhtarları ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

