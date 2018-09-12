Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sabah antrenmanına çıkan Muharrem Ege, arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direğinin altında kaldı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Portatif kalenin devrilmesi sonucu başının arkasından ağır yaralanan minik sporcu, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından önce Özel Grandmedical Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Manisa Emniyeti, talihsiz kazanın ardından soruşturma başlattı. Tesislere gelerek inceleme başlatan polis, antrenörler E.K ve A.A ile tesis sorumlusu Ç.Ş.S'yi gözaltına aldı.

TEKNİK ADAMLAR VE SORUMLU ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Teknik adamların ve sorumlunun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Acı olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor taziye açıklaması yaptı. Muharrem Ege Öztürk'ün cenazesinin ailesinin memleketi Gördes'e götürüldüğü, yarın Güneşli Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

