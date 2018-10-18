Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılışı

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü öğretim üyelerinin konseriyle devam etti.

Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversitenin evrenselliğe açılan kapı olduğunu ve yeniliklere üniversite sayesinde ulaşılabileceğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Güvençer, "Bilmenin ve bilimin kapısını üniversite ile açıyoruz. Zorluklar ile karşılaşabiliriz. Ama önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek olmalıdır. Her zaman başarıyı hedeflemeliyiz." dedi.

Manisa'yı sadece tarım, sanayi, kültür şehri olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirten Güvençer, bu özelliklerin yanında şehri eğitim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi de eğitimin hedef kitlesi olan öğrencileri ihmal etmenin ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin nitelikli bir eğitim almalarını hem bugünümüz hem de yarınımız için çok önemsiyoruz." diye konuştu.