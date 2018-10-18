HABER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer: - "Bilmenin ve bilimin kapısını üniversite ile açıyoruz. Zorluklar ile karşılaşabiliriz. Ama önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek olmalıdır" - MCBÜ Rektör Kemal Çelebi: - "Gençlerimizin nitelikli bir eğitim almalarını hem bugünümüz hem de yarınımız için çok önemsiyoruz"

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü öğretim üyelerinin konseriyle devam etti.

Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversitenin evrenselliğe açılan kapı olduğunu ve yeniliklere üniversite sayesinde ulaşılabileceğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Güvençer, "Bilmenin ve bilimin kapısını üniversite ile açıyoruz. Zorluklar ile karşılaşabiliriz. Ama önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek olmalıdır. Her zaman başarıyı hedeflemeliyiz." dedi.

Manisa'yı sadece tarım, sanayi, kültür şehri olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirten Güvençer, bu özelliklerin yanında şehri eğitim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi de eğitimin hedef kitlesi olan öğrencileri ihmal etmenin ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin nitelikli bir eğitim almalarını hem bugünümüz hem de yarınımız için çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Mazlumun yanında duran, helal düşüncesini benimsemiş, kutsalları olan ve vatan sevgisiyle yetişmiş bireyler yetiştirmek istediklerine dikkati çeken Çelebi, eğitim ve bilim sayesinde saldırılar nereden gelirse gelsin bertaraf edebilecek gücü kendilerinde bulabileceklerini belirtti.

Üniversitenin gelişimiyle ilgili bilgiler veren Çelebi, "14 fakülte, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 28 araştırma ve uygulama merkezi, teknokent ve 600 yataklı hastanemizle eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçen yıl en çok akademik çalışma yapan akademisyenlere "2017 Yayın Yılı Performans Ödülleri" verildi.

Törene, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorumDeniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum
Tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldüTabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018-2019 akademik yılı açılış töreni Celal Bayar Üniversitesi MCBÜ

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.