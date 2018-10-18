Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılışı

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.
MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü öğretim üyelerinin konseriyle devam etti.
Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversitenin evrenselliğe açılan kapı olduğunu ve yeniliklere üniversite sayesinde ulaşılabileceğini söyledi.
Öğrencilere seslenen Güvençer, "Bilmenin ve bilimin kapısını üniversite ile açıyoruz. Zorluklar ile karşılaşabiliriz. Ama önemli olan bu zorlukların üstesinden gelmek olmalıdır. Her zaman başarıyı hedeflemeliyiz." dedi.
Manisa'yı sadece tarım, sanayi, kültür şehri olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirten Güvençer, bu özelliklerin yanında şehri eğitim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi de eğitimin hedef kitlesi olan öğrencileri ihmal etmenin ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin nitelikli bir eğitim almalarını hem bugünümüz hem de yarınımız için çok önemsiyoruz." diye konuştu.
Mazlumun yanında duran, helal düşüncesini benimsemiş, kutsalları olan ve vatan sevgisiyle yetişmiş bireyler yetiştirmek istediklerine dikkati çeken Çelebi, eğitim ve bilim sayesinde saldırılar nereden gelirse gelsin bertaraf edebilecek gücü kendilerinde bulabileceklerini belirtti.
Üniversitenin gelişimiyle ilgili bilgiler veren Çelebi, "14 fakülte, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 28 araştırma ve uygulama merkezi, teknokent ve 600 yataklı hastanemizle eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından geçen yıl en çok akademik çalışma yapan akademisyenlere "2017 Yayın Yılı Performans Ödülleri" verildi.
Törene, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
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