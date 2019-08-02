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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden AYM kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin, PKK’nın hendek eylemleri sırasında ‘Devlet katliam yapıyor’ diyerek sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına bir tepki de Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğünden geldi.

Anayasa Mahkemesinin, PKK’nın hendek eylemleri sırasında ‘Devlet katliam yapıyor’ diyerek sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına bir tepki de Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğünden geldi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada AYM kararının, canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilerin hatırasını derinden zedelediği ve kamu vicdanında ağır bir yara açtığı vurgulandı.
‘Barış bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ‘hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesinin kararına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü de tepki gösterdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa Mahkemesi; Sur, Cizre ve Silopi’de terör örgütü PKK’nın hendek eylemlerine karşı 793 şehit verilerek gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Devlet katliam yapıyor’ başlıklı sözde barış bildirisini yayınlayan bazı akademisyenlerin ceza almasını ‘Hak ihlali’ olarak değerlendirmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadele ettiği için devleti suçlamak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Bu karar ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışını şiar edinerek canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilerimizin hatırasını derinden zedelemiş, kamu vicdanında ağır bir yara açmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak; devletimizin tüm terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla yürüttüğü mücadelesini sekteye uğratacak, ülkemizin dünyadaki imajını sarsacak her türlü inisiyatifin karşısında olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz.”

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