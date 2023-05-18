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Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza! Araç içi kamerası yaşanan dehşeti gözler önüne serdi

18.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da dün sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, kazaya karışan otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kaza anında yaşanan dehşet anları ve yolcuların savrulması anbean kayıtlara geçti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı'da Akhisar-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki kamyon, ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdı. Bu esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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